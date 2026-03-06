El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, realizó la convocatoria para la ejecución del tramo vial (componente 3) de la Autopista Arequipa - La Joya, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

A dos años y medio de firmado el convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa y el MTC, se da un avance en la ejecución de este componente que tiene como plazo de ejecución 540 días calendarios y está presupuestado en 371 millones 639 mil 55 soles.

Desde la Región indicaron que con esta convocatoria se garantiza el presupuesto para la ejecución de la obra que acortará los tiempos de transporte desde Cerro Colorado a La Joya.

Ambas entidades firmaron el convenio en agosto del 2023 para que el MTC se encargue de la ejecución de los componentes 3 (tramo vial) y 4 (intercambio vial), mientras que la Región estaría a cargo del componente 2 (túnel mellizo), este último en etapa de elaboración del expediente técnico desde el año pasado.

Solo 5 meses después de la suscripción de este convenio, se firmó una modificación y posterior a ello se informó que el componente 4 retornaría nuevamente a manos del Gobierno Regional, cuya ejecución será posible una vez se culmine el tramo vial.

CALENDARIO PARA CONVOCATORIA DE OBRA POR IMPUESTOS

Según el calendario publicado por el MTC, la recepción de expedientes de interés de empresas o consorcios, así como la presentación de consultas y observaciones a las bases se realizará entre el 6 y 16 de marzo, mientras que la absolución de las consultas será entre el 17 y 20 del presente mes.

La presentación de las propuestas está programada para el 1 de abril, mientras que su evaluación y calificación está prevista entre el 6 y 9 de abril, otorgándose la buena pro al día siguiente. Finalmente, la suscripción del convenio de inversión está programada para el 7 de mayo.