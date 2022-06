El congresista de Acción Popular por Arequipa, Edwin Martínez, en su intervención ante el parlamento manifestó que requiere de vacaciones para pasar junto a su familia, pues el año pasado no contó con este beneficio debido a que se amplió la legislatura.

“Por la familia considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, tenemos hijos y tenemos hermanos, ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre del año pasado, y no considero justo que se vuelva a ampliar la legislatura, yo no se bajó que intereses”, indicó Martínez en su intervención

Con ello, Martínez no crítico a su colega Nano Guerra García, quien hace dos días participaba en las sesiones del Congreso desde una playa del país.

Cabe recordar que el Congreso amplió su legislatura hasta el 8 de julio con la finalidad de aprobar varios proyectos de ley pendientes.