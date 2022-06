El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señaló que cometió un error al pretender “hacerlo todo” por haber participado de una sesión de comisión desde un balneario del norte del país al que viajó con su familia.

Durante su intervención en la sesión del pleno, el legislador fujimorista pidió a la Comisión de Ética que evalúe su caso.

“Hace días, por la difusión de una imagen poco feliz, fui objeto de criticas. Quisiera pronunciarme al respecto no como defensa, la cual haré ante la Comisión de Ética, a la cual solicito que vea mi caso, sino como legislador. A si como muchas personas busqué un espacio para estar con mi familia, pero ese espacio es casi imposible de hallar, y las situaciones que se presentan con poca antelación no permiten manejar las agendas”, refirió.

“Cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo, estar con mi hija, ser vocero y congresista y me equivoqué, uno no puede hacer toda a la vez, y es por eso que pido disculpas a ustedes mis colegas, pensé que la tecnología me ayudaría”, añadió.

Hernando Guerra García Campos explica por qué sesionó desde la playa

En esa línea, reflexionó acerca de cómo las herramientas digitales pueden ayudar en el trabajo parlamentario a fin de que se pueda pasar más tiempo con la familia.

“Presidenta, pensemos en lo que podemos hacer para mejorar la productividad, pensando en hallar un balance, para que nos permita tener el privilegio de estar con la familia sin cometer errores como los míos”, dijo.

Luego de que terminó su intervención, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, quien lideró la sesión, afirmó lo siguiente: “Todos cometemos errores, la vida continúa”.