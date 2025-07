La periodista Milagros Leiva dialogó con Correo sobre la cuestionable y escandalosa investigación que le inició la Fiscalía por los presuntos delitos de acoso, violación de domicilio y banda criminal en agravio de la hoy suspendida fiscal Marita Barreto.

El proceso, a cargo del fiscal Robinson Ramírez, alcanza a los también periodistas Carlos Paredes y Augusto Thorndike, colegas de Leiva en Willax TV; a los ciudadanos Marycielo del Castillo y Rodolfo Orellana Ramos; al abogado Luis Alberto Pacheco Mandujano y al investigado por el caso Valkiria, Miguel Ángel Girao.

La investigación inicia tras una denuncia de la fiscal Marita Barreto. Con este accionar suyo, alejado de sus funciones como funcionaria pública ¿Qué opinión te merece hoy?

Creo que la fiscal Marita Barreto no entiende el ejercicio del periodismo. Me ha denunciado por acoso, hostigamiento, violencia de domicilio e incluso por violencia sexual. Estoy absolutamente impresionada por ello porque lo único que hice fue hacer periodismo: investigué su accionar como coordinadora del Eficcop y lo que ocurrió en el caso de Sada Goray.

Me ha llamado la atención cómo Barreto entrevistó a Goray con tres policías. que ni siquiera tenían permiso para estar en esa diligencia. realizada en Miami. Eso es lo que hemos estado investigando últimamente.

Creo que la fiscal no entiende que un funcionario público está sujeto al escrutinio de la prensa, más aún si es un funcionario que detenta tanto poder.

En el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) nubo cosas bastante extrañas, no solo con ella sino también con el coronel Harvey Colchado, o con algunos personajes como Karelim López.

Jamás me hubiera imaginado que me iban a hacer una denuncia de tanto calibre y tan peligrosa, porque básicamente es una suerte de amedrentamiento a la prensa independiente, al libre ejercicio de nuestra profesión. Nosotros vivimos en una democracia, pero creo que la señora Barreto no lo ha entendido.

¿Ves alguna similitud entre los fiscales Marita Barreto y José Domingo Pérez?

Sí, creo que el fiscal José Domingo Pérez y la fiscal Barreto están usando la misma narrativa, aunque cada uno tiene con un accionar y temperamento. A mí, Pérez no me ha denunciado, sí ha presentado una contra otros colegas míos del canal. Pero creo que la señora Barreto ha ido muy lejos porque ha dicho que el medio de comunicación es una organización criminal, que los periodistas que trabajamos en este medio somos miembros de una banda criminal.

Me parece osado y peligroso porque, además, se ha considerado en este “costal delictivo” a gente que ni siquiera conozco y nunca he visto. Eso sí me parece absolutamente irresponsable.

Otro tema que me llama demasiado la atención es que ha abierto diligencias previas en las que yo no he tenido presencia de abogado. Todos en una democracia tienen el derecho a un debido proceso, pero aquí han hecho una serie de diligencias sin nuestra presencia.

La fiscal Marita Barreto reúne una serie de cuestionamientos, pero también el Eficcop. Hace unos meses, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, removió el equipo y lo incorporó a una fiscalía. ¿No percibes un silencio ominoso por parte de la Dra. Espinoza sobre esta investigación a periodistas?

La fiscal de la Nación ha dicho, en reiteradas ocasiones, que ella es una defensora de la democracia. Con la resolución de la Junta Nacional de Justicia, que reponía a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, la Dra. Espinoza habló a favor del Estado de derecho y la democracia. Yo ahora le digo lo mismo.

Me parece preocupante que Delia Espinoza no diga una sola palabra. Entiendo que los fiscales son autónomos, que la Dra. Espinoza dirá que no se puede involucrar en una investigación. Pero lo que le estoy preguntando es si ella avala la criminalización de los periodistas.

Criminalizar el ejercicio de la libertad de prensa es inaceptable. Yo entiendo que a los fiscales no les gustan las críticas, denuncias, observaciones y objeciones, todo lo que hacemos. Pero cruzar la línea y denunciarnos penalmente significa que los periodistas, cuando hacen periodismo de investigación, denuncias, reportajes o señalan a empresarios, lo que están haciendo es delinquir. Nuestra carrera sería prácticamente un delito.

La imputación es peligrosa, en este caso, porque cualquier redacción o producción periodística, ya sea televisiva o radial, podría ser considerada una “banda criminal”...

Sí, lo que me parece grave es crear un precedente tan corrosivo para desempoderar y criminalizar a los periodistas. Yo soy periodista y he recibido solicitudes pidiéndome alguna rectificación o aclaración; si tú estás en contra, puedes incluso enviar una carta notarial.

Pero tildarnos de delincuentes, de integrantes de una banda criminal, es un precedente absolutamente corrosivo y peligroso que daña la democracia.

También has denunciado irregularidades en el marco del inicio de las diligencias.

Nosotros los periodistas, cuando hacemos un reportaje, llamamos a los investigados y buscamos sus descargos. Esa es la obligación de todo periodista y lo hemos hecho siempre. Pero en la Fiscalía han actuado al revés, han iniciado diligencias preliminares sin presencia de nuestros abogados.

Por eso yo digo que todo esto es un atropello, porque a mí sí me hubiera gustado estar desde el primer minuto escuchando lo que tiene que decir la señora Barreto. Que te hagan denuncias es para sacarte de tu centro, para obligarte a ir a las diligencias, para perder tiempo en explicar tu investigación.

Así como los fiscales nos demandan seriedad y corroboración, nosotros les demandamos lo mismo a ellos. No pueden ser irresponsables y denunciarnos porque se sienten molestos por una serie de reportajes. El periodista no agrede, el periodista investiga e informa. No pueden ser irresponsables y denunciarnos porque se sienten molestos por un reportaje.

El fiscal del caso ha notificado a un juzgado de familia para que se evalúen medidas protección para Barreto...

Yo también podría decir y contar el acoso al que estoy sometida. He sido acosada muchas veces. Han escrito sobre mí, me han hecho caricaturas insultantes, han escrito artículos en mi contra con insultos que en mi vida pensé recibir.

Pero bueno ¿Qué puedo hacer? Soy un personaje público. Doy la cara y me someto a escrutinio popular, pero no puedo aceptar que me denuncien por daño físico, psicológico y sexual.

No se puede permitir criminalizar a los periodistas. Lo que estamos haciendo es trabajar. Cada periodista tiene su oyente, lector o televidente y, en esa medida, cada persona tiene derecho a cambiar de canal.