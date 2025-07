Pese a que rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, para prohibir que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán se comunique con testigos, coacusados y peritos de su caso, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 36 meses de impedimento de salida del país para la exburgomaestre.

Hecha la ley

Durante la respectiva audiencia, el fiscal Pérez recordó al magistrado que Villarán de la Puente cumplió prisión preventiva, entre otras restricciones, en el marco de su investigación.

Por ello, sostuvo, correspondía que se le imponga la prohibición de comunicarse con los coacusados y testigos, entre otros, ahora que está próxima la fase de juicio oral.

El juez rechazó la solicitud en mérito a la Ley 32130, aprobada por el Congreso, que estipula que la figura de comparecencia con restricciones, en casos de crimen organizado, solo estará vigente durante 36 meses.

La comparecencia con restricciones le fue impuesta a Villarán en mayo de 2021 y tenía entre sus reglas de conducta la prohibición de comunicarse con testigos y coacusados, pero estas medidas caducaron al cumplirse el plazo correspondiente.

En la audiencia, Pérez también se refirió al deceso de José Miguel Castro. “Es un hecho notorio el fallecimiento del señor. Permítame pedirle esta regla de restricción para asegurar que quienes enfrenten este juzgamiento (…) lo puedan hacer de manera libre”, manifestó.

Chávez Tamariz le recordó que ese fundamento no figuraba en su requerimiento. La exalcaldesa de Lima tomó luego la palabra.

“El fiscal está diciendo que no debo comunicarme con los órganos de prueba, porque hay una persona que ha fallecido en este proceso, a la que he conocido y trabajado con ella, y cuya muerte ha sumido en el dolor a una familia entera y a mí también. Que deslice que yo constituyo un riesgo ¿Por qué no lo dice claramente? Entonces usted podrá evaluar (al juez)”, concluyó.