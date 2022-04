La congresista de Perú Libre por Arequipa, María Agüero, se volvió a quejar de su sueldo durante el debate de interpelación realizado contra el ministro de Salud Hernán Condori. La legisladora manifestó que de los S/15 mil que gana cada mes es insuficiente pues les aplican descuentos y al final solo se queda con S/10 mil.

“Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿cuánto recibimos? 10 mil, ¿cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, comunicó muy indignado ante sus colegas en el Congreso.

Pero no es la primera vez que Agüero se queja de su sueldo, pues el año pasado se refirió por primera vez sobre este caso, donde indicó también que el pago que recibe, no es suficiente para realizar su labor legisladora.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, indicó en una entrevista para radio Yaravi.