Contraloría tiene en la mira proyecto del SIT por retrasos en su ejecución

Un problema más en torno al Sistema Integrado de Transportes (SIT) que ejecuta la gestión de Omar Candia Aguilar.

En esta oportunidad la Contraloría General de República, a través de la subgerencia especializada de inversiones públicas ejecutadas por Alianza Público Privada (APP), envió un oficio a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), debido a los retrasos que presenta el proyecto.

Entre los puntos que incluye el documento está solicitar información para la recopilación de los expedientes de las tres gestiones anteriores, en los que se ejecutaría el proyecto. Además solicita los procesos de licitación y firma de contratos de las rutas de los 11 consorcios.

Asimismo, la entidad de control observó que, luego de la adjudicación de rutas, debió ejecutarse el SIT, además del uso de nuevas unidades.

Sin embargo, esto no se realiza hasta la fecha, lo cual causó un perjuicio, no solo al Estado, si no también al público en general. Parte de los expedientes que han recolectado, evidencia que se ha gastado cerca de 500 millones de soles hasta el momento.