El soldador José Haya perdió todas sus herramientas de trabajo tras el incendio que ocurrió en su vivienda ubicada en la asociación Nueva Arequipa (Cerro Colorado) la madrugada de este jueves 24 de julio. Fueron los vecinos quienes al darse cuenta del siniestro actuaron con prontitud, llevando baldes de agua y mangueras para apagar el fuego.

Además los pobladores manifestaron que los Bomberos y Policía llegaron tarde al lugar, lo que provocó que el incendio se propague más, quemando todas las herramientas de trabajo de José Haya. Una vecina terminó con ampollas en su mano tras ayudar y reclamó la tardanza de los hombres de rojo.

“Nosotros hemos apagado el incendio. No ha venido el serenazgo, no ha venido la Policía. Hemos compartido con el vecino, su casa se ha incendiado y todos colaboramos”, relató una de las pobladoras, visiblemente afectada.

Mientras que el adulto mayor narró que no estaba al momento que sucedió el siniestro, ya que salió y cuando regresó encontró su casa en llamas. “Gracias a Dios, los vecinos me han ayudado con agua y mangueras. Si no fuera por ellos, todo el barrio se incendiaba”, declaró.

José Haya vivía y trabajaba en ese local y tras el incendio perdió muebles, materiales de trabajo, electrodomésticos y documentos quedaron reducidos a cenizas. “Lo he perdido todo. Yo trabajaba con mis herramientas, ahora no me ha quedado nada. Solo tengo fe de que puedo recuperarme con ayuda”, expresó.

El afectado pidió apoyo a la población. “Estoy en Manzana Y, lote 13, Nueva Arequipa, kilómetro 10, camino a Yura. Agradezco de corazón cualquier ayuda”, refirió.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Mientras que desde la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado procedieron a colocar un afiche de ‘Clausurado’ en la puerta del local, ya que no tendría permisos para operar como un taller mecánico. Sobre esto, los vecinos se enojaron e indicaron que el adulto mayo hace trabajos eventuales y no siempre se dedica a ello. “Es el único ingreso que tiene el señor, cómo le van a hacer eso”.