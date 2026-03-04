La colocación de aproximadamente 20 maceteros hace dos semanas en la vía de ingreso a Pedregal Sur, en el distrito de Majes-El Pedregal, ha generado controversia luego de registrarse un accidente de tránsito, por lo que se puso en duda su utilidad como medida de ordenamiento vehicular.

Los maceteros, de color blanco y tamaño regular, fueron instalados a lo largo de la vía de cuatro carriles con cintas reflectivas adheridas en su superficie. Sin embargo, estas se despegan con facilidad, reduciendo su visibilidad, especialmente en horario nocturno. Al inicio de la colocación de las plantas no había señalización.

La gerente de la Agencia N.° 1 de la provincia de Caylloma, Anny Llerena Zabalaga, informó a Canal 33 Majes TV que la Municipalidad Provincial de Caylloma evalúa técnicamente el retiro de estas estructuras, debido a que no contarían con los permisos correspondientes y, lejos de mejorar el tránsito, obstaculizaría el tránsito en la vía.

Por su parte, el alcalde de Majes, Jenry Huisa, declaró a Canal 10 que los maceteros cumplen la función de dividir la pista, similar a los sardineles, con el objetivo de ordenar el tránsito, replicando modelos aplicados en otros distritos de Lima. Precisó que en zonas como Pedregal Sur y el Centro se construyeron sardineles; sin embargo, en este tramo se optó por maceteros para reducir costos y ahorrar recursos públicos.

La regidora Rosario Ticona señaló también a Canal 33 Majes TV que será necesario evaluar técnicamente la medida y verificar si existe un estudio o informe técnico favorable que respalde la instalación de los maceteros. Además, se investigará el presupuesto que se gastó en la compra de los maceteros.

VIDEO RECOMENDADO