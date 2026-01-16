El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a través de la Gerencia General Regional, declaró la nulidad de oficio del proceso de selección para la contratación de una empresa a cargo de ejecutar el saldo de obra del puente Arequipa - La Joya, esto a raíz de las observaciones hechas por la Contraloría.

Según la Resolución Gerencia General Regional N° 015-2026-GRA/GGR, la nulidad se da por “haber advertido un vicio trascendente que podría afectar la finalidad de la contratación”, por lo cual se retrotraerá el proceso hasta la etapa de actos preparatorios, debiendo realizarse una nueva convocatoria.

Cabe precisar que la buena pro del saldo de obra se dio el 19 de diciembre a la empresa Ingeniería y Construcción Máximo SAC - ICOMAX, por un monto de 6,027,982.52 soles.

No obstante, el 22 de diciembre la Contraloría advirtió que el saldo de obra incluía partidas culminadas, sin sustento técnico y metrados en exceso, considerándose sobredimensionado el monto de 861,674.42 soles.

Frente a ello, el gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, manifestó que el costo inicial del saldo de obra bordeaba los 8 millones de soles, pero este se redujo a los 6 millones, además de añadir que cualquier partida que no correspondía sería deducida mediante actas técnicas.

En la resolución de nulidad emitida el 13 de enero se señala que la contratista mostró su conformidad con las recomendaciones formuladas, sin embargo, el proceso ser declarado nulo.