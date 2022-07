La Defensoría del Pueblo se quedará por aproximadamente 2 meses acompañando a la administración del hospital Goyeneche hasta que mejore la atención, similar a lo ocurrido en el hospital Honorio Delgado Espinoza, cuando cambió su modalidad de atención para la entrega de citas.

Ángel María Manrique, titular de la Defensoría en Arequipa, señaló esta mañana que el hospital necesita de mayor coordinación con los establecimientos de la Red Arequipa-Caylloma con el fin de que en las referencias se establezca el día y la hora en que serán atendidos los pacientes.

Además, indicó que la dirección del nosocomio debe definir una atención diferenciada, de acuerdo a las necesidades de los pacientes, porque hay personas que requieren atención oportuna, sobre todo en casos oncológicos.

SISTEMA DE REFERENCIAS PARA OTORGAR CITAS

En el hospital Goyeneche, la entrega de citas para la atención por consultorios externos no ha mejorado pese a la implementación del sistema de Referencias y Contrarrefencias (Refcom), por el contrario, ha empeorado debido a una mala gestión.

Esto lo han padecido ayer y hoy alrededor de 200 personas, quienes a pesar de haber hecho su trámite desde el centro de salud para su referencia, se vieron obligados a hacer fila desde la noche del lunes y la madrugada de ayer en el exterior del hospital para conseguir un cupo, pero al final se quedaron sin atención médica en las especialidades que demandaban.

Desde hace un mes, el Goyeneche ha implementado el Refcom como en el Honorio Delgado, con la finalidad de mejorar la asignación de citas por consultorio externo, a fin de evitar que los pacientes colas por varias horas, pero la falta de socialización entre los usuarios y capacitación del personal que lo maneja, ha generado el maltrato de los pacientes.

El viernes de la semana pasada, Maribel Turpo acudió a su centro de salud en Miraflores para que atendieran a su madre que sufre de fibrosis pulmonar, desde allí le hicieron la referencia hacia el hospital Goyeneche, pero el personal del hospital ni del centro de salud la llamaron para indicarle la fecha y hora de su atención médica, como es el procedimiento normal del Refcom.

“Solo me dijeron que debía venir al hospital a sacar mi cita y es lo que he estado tratando de hacer durante la semana, madrugando todos los días. Ahora (ayer) nos dicen que no hay cupos y nos van a reprogramar para otro día”, dijo desconcertada con la hoja de referencia de su madre en las manos.

Angela Aguilar mostró también su indignación, porque a pesar de su edad y de madrugar para obtener su cita para cardiología, tampoco la obtuvo por el mismo problema. “Dan la referencia, pero no la programación de la cita, como debe ser, tenemos que seguir pasando frío en las colas para ver si la conseguimos, es un verdadero maltrato para todos nosotros”, sostuvo la mujer de 65 años.

Al igual que ambas mujeres, alrededor de 200 personas tampoco lograron ser atendidas en el hospital porque según el director del establecimiento, Wilfredo Gutiérrez, no había cupos disponibles para ofrecerles, por lo que se habilitó una ventanilla para recibir sus referencias y programar sus atenciones a partir de la primera semana de agosto por el feriado largo.

DIRECTOR DEL HOSPITAL GOYENECHE RECONOCE FALLAS

Wilfredo Gutiérrez admitió que el sistema Refcom no está funcionando adecuadamente para la programación de las citas porque no se le está informando el día y la fecha de su atención. “Esa dificultad debe ser corregida lo antes posible” dijo, tras señalar que se mejorará la difusión entre los usuarios del cómo obtener una cita y entre el personal se dará capacitación sobre el procedimiento que deben seguir para otorgarla.

El director señaló también que otros aspectos que complica la atención de los pacientes son la reducción de cupos por las restricciones sanitaria por la COVID y el contagio del personal asistencial que los obliga a retirarse del hospital mientras superan el proceso respiratorio.

“Ambos aspectos nos afecta, pero más la disponibilidad del personal que tenemos. El incremento de los contagios está afectando a nuestros trabajadores y eso limita nuestra capacidad resolutiva”, indicó Gutiérrez sin precisar la cantidad de médicos que se encuentran fuera por contagios del COVID.