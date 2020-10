El destino de la investigación que abrió la Fiscalía por el supuesto almacenamiento indebido de 43 toneladas de medicamentos y equipos de bioseguridad en el almacén de la Gerencia Regional de Salud, sería el archivo al no existir indicios de que se haya cometido algún delito.

A mediados de Julio, mientras los contagios por la COVID-19 se disparaban y las personas comenzaban a fallecer en los hospitales por la falta de oxígeno y camas UCI, se produjo la visita de la comisionada del Ministerio de Salud, Zulema Tomas, con quien se dio a conocer que se había encontrado medicamentos almacenados.

Zulema Torres mencionó que, desde el ministerio, se enviaron 43 toneladas de medicamentos y equipos de protección y se entendió que nada de ello se había distribuido en aquel entonces a los hospitales al igual que a provincias pues los centros de atención del primer nivel aún no habían sido considerados dentro de la estrategia para la contención de la pandemia.

A raíz de ello, el Ministerio Público inició una investigación por la supuesta mala gestión del sector Salud. El caso recayó en manos del fiscal Eufracio Ticona quien comenzó a recabar declaraciones de los involucrados y la recopilación de la información del material recibido y distribuido hasta ese entonces.

La investigación no ha concluido, pero hasta el momento no hay evidencias de tipo penal, la tesis inicial de la mala gestión tomó en cuenta las declaraciones que brindó Zulema Torres a medios nacionales. Sin embargo, en su declaración ante la fiscalía desterró ese supuesto.

“Al parecer hubo una tergiversación en su declaración. Ella dice que desde que comenzó de la pandemia enviaron 43 toneladas de medicamentos no que encontraron todo almacenado”, precisó el fiscal Eufracio Ticona quien resolverá en los próximos días si archiva o no la investigación o se establece laguna infracción administrativa. Sin embargo, todo apunta a que será lo primero pues “No hay relevancia de tipo penal en lo que se ha visto hasta ahora” añadió.

El fiscal aún revisa la documentación enviada por la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid). Al respecto Pedro Escobedo, jefe de la Diremid, sostuvo que era imposible que tal cantidad de insumos hayan estado almacenados en la Gerencia de Salud ya que los ambientes que poseen tiene una capacidad máxima de hasta 10 toneladas. “Toda la información se la hemos dado a la Fiscalía”, remarcó.