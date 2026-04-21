La regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Rocío Mango, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde Víctor Hugo Rivera; la gerenta de Transportes, Milagros Chirinos y otros presuntos responsables vinculados al Sistema Integrado de Transporte (SIT), por el incremento del pasaje urbano de S/1.00 a S/1.30.

Según la concejal, la acción legal fue interpuesta el 17 de abril e incluye los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, usurpación de funciones y omisión de actos funcionales. La denuncia también alcanza a miembros de la junta de operadores y representantes de las empresas concesionarias del SIT que firmaron el acta el pasado 24 de marzo, documento de consenso que dio luz verde al aumento de tarifas pese a que, según la regidora, el contrato de Asociación Público-Privada no lo permite.

El expediente tiene mil páginas y se adjuntó los contratos suscritos con los consorcios del SIT, así como un informe de la Contraloría que contiene observaciones a dichos acuerdos. De acuerdo con Mango, estas observaciones no habrían sido subsanadas por la Gerencia de Transportes de la comuna provincial.

Mango señaló también que solicitó a la Municipalidad los informes técnicos que sustentarían el alza del pasaje, pero estos no le fueron entregados. En ese sentido, espera que sea la propia municipalidad la que responda ante los requerimientos de la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, pidió información sobre los contratos y pagos realizados a empresas consultoras contratadas por la municipalidad para evaluar las cláusulas del SIT, entre ellas el estudio jurídico Torres y Torres Lara, con el fin de determinar si existía una vía legal para aplicar el incremento tarifario.

Mango advirtió que el aumento del pasaje en la fase preoperativa del SIT no correspondía, ya que previamente debían cumplirse una serie de condiciones, como la implementación de más buses a gas por parte de los transportistas, además de otros compromisos asumidos por la comuna arequipeña.