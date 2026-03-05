Pese a que las municipalidades terminaron en algunos puntos con la limpieza de calles y de la quebrada Chullo luego de las inundaciones registradas hasta la semana pasada por el desborde de la torrentera, el colegio Lord Byron fue cuestionado por retirar grandes cantidades de barro de su local y depositarlo al borde del cauce, lo que podría generar riesgos ante nuevas lluvias en el distrito de Yanahuara.

La situación fue advertida por la titular de la Defensoría del Pueblo, Andrea Sarayasi, quien denunció públicamente que el material fue acumulado en la calle y dos metros de la torrentera, con riesgo a ser arrastrado en caso de un nuevo ingreso de huaico.

“No pueden tomar la vía pública como si fuera su patio. Están depositando toda la tierra como ellos quieren”, señaló la funcionaria, quien había acudido al colegio para comunicarse con un representante de la institución a consecuencia de la queja de los vecinos.

Durante la intervención, Sarayasi incluso se hundió en el fango al acercarse al lugar donde se realizaban los trabajos. Pese a la presencia de representantes del Ministerio Público, el personal que operaba la maquinaria continuó con las labores y en un primer momento no brindó información sobre los responsables de la intervención.

Ante esta situación, efectivos de la Policía Nacional solicitaron los documentos de identidad de los trabajadores, solo así, se presentaron los responsables del trabajo.

La representante de la Defensoría cuestionó la actuación del plantel y advirtió que no se puede utilizar el espacio público para depositar residuos o material extraído, menos aún en una zona cercana a una torrentera que podría activarse nuevamente.

“El colegio piensa que es su patio privado”, remarcó la funcionaria al exigir que se adopten medidas para retirar el material y evitar riesgos para la población.

VIDEO RECOMENDADO