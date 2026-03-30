Vecinos del distrito de Cayma alertaron sobre una preocupante invasión de ratas en el parque Sevilla, ubicado a espaldas del centro comercial Mall Plaza y cerca de diversos establecimientos como locales de comida y centros dentales. La presencia de estos roedores generó temor entre los residentes, quienes advierten un riesgo para la salud pública.

En el video compartido por una vecina se observa al menos 7 ratas desplazándose en distintas direcciones dentro del parque, entra el pasto y las plantas, en un espacio que habitualmente es utilizado por familias y niños de la zona durante el día. Las imágenes evidencian el nivel de proliferación de la plaga en plena área urbana.

Según los vecinos, esta situación ya fue reportada a la Municipalidad Distrital de Cayma, sin embargo, aseguran que hasta el momento no recibieron respuesta ni se ejecutaron acciones de fumigación u otros para controlar el problema. La falta de intervención incrementó la preocupación entre los residentes.

“Un parque que debería ser aprovechado por los niños ha sido invadido por ratas. Pedimos al municipio que actúe de inmediato y erradique esta plaga”, señalaron los vecinos, quienes demandan medidas urgentes para recuperar este espacio público.

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