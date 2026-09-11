Un derrumbe se registró anoche en la Panamericana Sur, en el tramo de Ocoña, sector La Planchada, antes de llegar al túnel, generando dificultades para el tránsito vehicular.

El desprendimiento de rocas dejó piedras sobre la carretera. Sin embargo, se habilitó un espacio luego de retirar parte del material, lo que permitió que los vehículos continuaran su recorrido por un solo carril, según se observa en videos difundidos.

El derrumbe ocurrió después de la llovizna registrada ayer. De acuerdo con el Senamhi, estas condiciones continuarán entre hoy y mañana en las provincias costeras de Camaná, Caravelí e Islay, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

En la zona, maquinaria de Provías Nacional realiza trabajos de limpieza y permanece en alerta ante la posibilidad de que se produzcan nuevos deslizamientos de tierra o caída de rocas.