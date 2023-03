Luego del escandaloso show de bailarines exóticos organizados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), por el Día Internacional de la Mujer, el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, informó el retiro de la subgerente de Recursos Humanos, Virginia Bustos.

“Se le ha quitado la confianza a la subgerente de Recursos Humanos, de acuerdo a todo el informe que se ha hecho, se le retiró el equipo del personal de la municipalidad”, refirió.

2 MIL SOLES ERA EL COSTO DEL SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO

La autoridad precisó que la MPA tenía que pagar por este show, que tuvo 4 strippers, ascendía a S/2,000, según el informe presentado por la exfuncionaria. Sin embargo, la comuna provincial no hizo el pago y tampoco lo hará.

Esto debido a que el servicio no se dio por completo. Si bien Rivera no precisó por cuánto tiempo se contrató a los strippers, reiteró que la presentación fue cancelada a los 4 minutos, al advertirse los bailes de forma erótica que ofrecieron a las trabajadoras y funcionarias municipales. “Por lo tanto se va a tomar las medidas correctivas de no hacer el pago”, explicó.

A la fecha no se conoce quién asumirá el cargo en reemplazo de Bustos tras el escándalo en el hemiciclo.

INVOLUCRADA EN INCREMENTO DE REMUNERACIONES

No es la primera vez que Virginia Bustos está involucrada en una polémica. La exfuncionaria fue quien inauguró, el pasado 17 de febrero, la resolución 154-2023 MPA que aumentó las remuneraciones a gerentes y subgerente del régimen laboral 276, a S/5000 y S/6000, respectivamente.

Esta resolución luego fue anulada por alcaldía, debido a que carecía de autorización de Asesoría Jurídica.

Cabe precisar que el anuncio hecho por el alcalde, de retirar a la trabajadora aún no es efectivo. Al cierre de este informe, Correo revisó que la entidad provincial no había publicado la resolución de retiro.

