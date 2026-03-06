En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la Liga Contra el Cáncer realiza hoy una jornada gratuita de despistaje de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en la Plaza España. La atención se brinda hasta las 16:00 horas.

La gerenta de la institución, Sandra García, informó que la liga atiende cada año a cerca de 22 mil personas, de las cuales el 80% son mujeres, principalmente para la detección temprana de estos dos tipos de cáncer.

Según detalló, durante el año pasado se detectaron 27 casos de cáncer de piel, seguida de otras enfermedades como cáncer de cuello uterino y cáncer de mama.

García advirtió que actualmente se observa un incremento en los diagnósticos, debido en parte a que más personas acuden a evaluaciones preventivas. Sin embargo, señaló que la mayoría de mujeres recién se realiza controles a partir de los 45 años.

“La meta es reducir la mortalidad por cáncer a través de la prevención”, indicó.

La especialista recordó que el cáncer, en muchos casos, no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Por ello recomendó a las mujeres realizarse autoexámenes de mama y acudir periódicamente a chequeos médicos como la prueba de Papanicolaou para detectar a tiempo cualquier anomalía.

