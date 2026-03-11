Los inspectores de transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) realizaron ayer al menos 10 operaciones de control en distintas calles y avenidas de la ciudad, donde detectaron alrededor de 80 buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT) que exhibían en el parabrisas stickers y papeles anunciando un supuesto aumento del pasaje urbano a S/ 1.50 y S/ 2.00.

Los trabajadores municipales informaron a los conductores que cualquier variación tarifaria vulnera el contrato de concesión vigente, el cual establece de manera obligatoria un pasaje urbano de S/ 1.00. Los inspectores procedieron al retiro inmediato de los adhesivos.

Las operaciones se desplegaron en vías de alto tránsito como las calles Ayacucho, Don Bosco, La Merced, Villalba y Puente Grau, así como en las avenidas La Paz, Progreso, Goyeneche, Salaverry y La Marina. La MPA informó que los controles continuarán en los próximos días.

MUICIPALIDAD ADVIERTE CON SANCIONES

El regidor y presidente de la Comisión de Transportes de la MPA, José Suárez Llerena, calificó de “ilegal y arbitrario” el anuncio del aumento en los pasajes y señaló que no se descarta evaluar sanciones a las empresas concesionarias que incumplan las condiciones del contrato.

Suárez precisó que los supervisores del SIT deben levantar actas ante cualquier cobro distinto a S/ 1.00. “Si no cumplen, se aplican varias sanciones, desde una multa de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria), la ejecución de la carta de garantía e incluso la resolución del contrato”, advirtió el concejal.

Informó que la municipalidad comenzará con el envío de una carta notarial a las concesionarias exigiendo el cumplimiento de la tarifa establecida. El documento otorgará un plazo de 10 días para corregir, bajo advertencia de medidas administrativas y legales si persiste el incumplimiento.

