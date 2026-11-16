Los ataques con explosivos y las amenazas contra negocios de Arequipa llevaron a la Policía hasta dos viviendas, donde fueron detenidos dos hombres investigados por su presunta participación en actos de extorsión.

Las intervenciones se realizaron en los distritos de Mariano Melgar y Alto Selva Alegre como parte de un operativo contra la organización criminal denominada “Los Explosiveros de la Extorsión”.Los intervenidos fueron identificados como J.A.E.S. (32) y R.A.Y. (42), quienes son investigados por su presunta vinculación con esta organización. Ambos quedaron detenidos preliminarmente por tres días por disposición judicial, mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de extorsión en grado de tentativa.

Las diligencias estuvieron a cargo del Área de Investigación Criminal de Extorsiones de la Divincri Arequipa, en cumplimiento de una resolución judicial que autorizó la detención preliminar de los sospechosos, el allanamiento de inmuebles y la incautación de bienes vinculados al caso.

De acuerdo con la información policial, las investigaciones están relacionadas con dos atentados perpetrados contra una tradicional cevichería de la ciudad, que habría sido blanco de ataques con explosivos.

Asimismo, las diligencias comprenden presuntos actos de extorsión contra un empresario que se desempeña como representante de la Asociación de las Pymes de Arequipa.

Durante el registro de los inmuebles, los agentes incautaron tres teléfonos celulares, tres chips, cinco memorias USB y dos tarjetas micro SD. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados para realizar amenazas o coordinar los presuntos actos extorsivos.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los ataques, identificar a otros posibles involucrados y determinar el grado de participación de los detenidos en estos hechos.