Los efectivos del Puesto de Auxilio Rápido de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres detuvieron ayer a Alfredo Pfoccori, luego de ser acusado por una comerciante del robo de 3 mil soles junto a Maribel Musaja.

Sin embargo, durante la identificación, los policías descubrieron que el hombre de 26 años de edad tenía una orden de captura por el delito de feminicidio, solicitado por el cuarto Juzgado del distrito de Cerro Colorado, por lo que quedó detenido.

Respecto a la denuncia por robo, la negociante indicó a los efectivos que sufrió el robo de su dinero, por lo que hicieron la respectiva búsqueda de los sospechosos y a la altura del Puente de la Plataforma comercial lograron identificar a los presuntos ladrones.

Entre sus pertenencias de Maribel Musaja, de 29 años de edad, encontraron 4 celulares y la mujer no supo explicar su procedencia, motivo por el que quedó detenida, aunque el dinero señalado por la negociante no fue hallado durante la inspección, por lo que no se descarta que los sospechosos tengan más cómplices.