Una persona fue detenida en Arequipa por la sustracción de cédulas de votación, tras las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Según el Coordinador de Enlace para el Proceso Electoral 2026, fiscal superior Roberto Reynaldo Román, aprovechando su cargo de personero sustrajo un sobre con 261 cédulas de sufragio del local de votación Mario Vargas Llosa en el distrito de Mariano Melgar.

El fiscal precisó que las cédulas que no estaban observadas y que ya habían sido contabilizadas, por un descuido del personal de la ONPE fue sustraído por el personero. Aunque el fiscal no dio nombres ni la agrupación política, fuentes confiables confirmaron que se trata de Miguel Tupayachi, de la organización política de Fuerza Popular.

Tras llevarse el sobre con las cédulas a su domicilio, retornó al local de votación ante la llamada de su coordinador y según el fiscal, al entrar en contradicciones habría reconocido que se llevó las cédulas, con la excusa de que fue maltratado por los miembros de mesa y el personero de la otra agrupación política. Las cédulas fueron recuperadas y verificadas de su originalidad.

El detenido en flagrancia delictiva es investigado por la fiscal Myrna Corzo, por la sustracción de cédulas de votación y podría afrontar una pena de 3 a 8 años de cárcel, porque con el hurto de cédulas pretendía impedir que el material electoral llegue al local de la ODPE.