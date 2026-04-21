La Caja Arequipa inició el proceso de devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (Caja Centro), entidad financiera que fue intervenida el 16 de abril por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y que a la fecha se encuentra en proceso de liquidación.

Mediante un comunicado, Caja Arequipa informó que, en cumplimiento de la normativa vigente y siguiendo las disposiciones del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), los ahorristas podrán cobrar la cobertura correspondiente en cualquiera de sus agencias, tanto en Huancayo como en el resto del país.

Comunicado de la Caja Arequipa

Según la financiera, los clientes no deberán realizar trámites previos, inscribirse en listas, ni efectuar pagos adicionales. Bastará con acudir a una oficina de Caja Arequipa para solicitar el retiro de sus fondos.

De acuerdo con la SBS, Caja Centro entró en una situación de insolvencia irreversible luego de que su patrimonio efectivo se redujo en 56.26% durante el último año. Frente a este escenario, el Fondo de Seguro de Depósitos garantiza la protección de los ahorros hasta por un monto máximo de 117,200 soles por persona.

Asimismo, se recordó que la disolución de la entidad financiera no exime a los clientes de sus obligaciones crediticias. En ese sentido, quienes mantengan préstamos vigentes deberán continuar con sus pagos conforme al cronograma de cuotas, a través del Banco de Crédito del Perú, ya sea en agencias, canales virtuales, agentes KasNet o mediante la aplicación Yape. Para ello, solo deberán presentar su DNI y su código de crédito.