Como cada 8 de marzo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer en defensa del trabajo, la presencia y el rol de la mujer en el mundo. La lucha contra la violencia en todos sus tipos es una contienda paralela y constante. La representante de la asociación civil Umanos, Fiorella Mattos, da una radiografía sobre la situación del papel de la mujer en la región y los problemas que enfrenta.

¿Qué decirles a las mujeres este día? El Día de la Mujer se conmemora, no se celebra. Estamos donde estamos porque antes las mujeres soñaron con libertades. Gracias a ellas y al compromiso social es que debemos trabajar para obtener mayores oportunidades. Todavía nos falta conseguir muchos más logros en el sector político, laboral y social. Por eso debemos prepararnos, por las que estuvieron, las que estamos y las que vendrán.

Estando de cara al Bicentenario del país ¿Cuál es el mensaje? ¿Hay esperanza para un país libre de violencia hacía la mujer? Anhelo como ciudadana, madre, periodista, trabajadora, que el Estado y mis autoridades comprendan de una vez que la violencia hacía la mujer no es de cuatro paredes. La violencia se enfrenta cuando se entiende la importancia de la educación y la responsabilidad familiar de formar ciudadanos de bien. El agresor no nace agresor, la víctima no nace víctima.

¿Cuál es panorama respecto a la violencia hacía la mujer? Tenemos información que en 2020 se hicieron 11 mil 229 denuncias por violencia hacía la mujer en Arequipa . En el ámbito nacional se realizaron 114 mil 495, de la cuales el 85%, es decir, 55 mil 996 fueron denuncias por violencia psicológica. El respeto es violencia física, sexual y económico, según el Boletín Estadístico del Programa contra la Violencia del Ministerio de la Mujer. Como es evidente, la violencia psicológica lidera las estadísticas, pero justamente la prevención se deja de lado.

¿Qué políticas se impulsan para atender la problemática? Es en lo que menos invierte el Estado. Es donde hace notar su ausencia. No hay una intervención directa del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021, tiene como indicador el reducir la violencia física y sexual ejercida contra la mujer. De ese año (2015) donde se presentaron 23 mil 615 denuncias, hemos cerrado el año pasado con 44 mil 145. Hemos duplicado. En junio de 2018, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se declara de interés reducir estas cifras. Se dio más presupuesto, de 60 millones de soles a S/200 millones, para prevención de la violencia ¿realmente es cuestión de poner más dinero o hace falta personal especializado? (…) cabe recordar que el MIMP no ejecutó todo su presupuesto.

¿En qué punto se encuentra el grado de reconocimiento de la mujer? Lo que nosotros hemos podido advertir desde hace 3 años es que, si bien hay leyes para erradicar y prevenir, ¿Qué estamos haciendo? Es que realmente la prevención se debe considerar más que una opción. Si el Estado se tomaría enserio el tema, la realidad no sería lo que desde 1992 la Organización Mundial de Salud advirtió sobre la violencia social no atendida en Latinoamérica. Cuánta razón tenía. El Estado piensa de manera reactiva: un bono para hijos de feminicidio, pero ¿dónde está la prevención y atención de víctimas?