La decisión del Congreso de la República de sacar del escenario político a los movimientos regionales sigue dejando una serie de reacciones en La Libertad.

Ayer, el presidente del Consejo Regional y militante de Alianza para el Progreso (APP), Ever Cadenillas Coronel, expresó su respaldo a la propuesta presentada esta semana por la parlamentaria fujimorista Martha Moyano Delgado.

Posiciones

“Yo siempre lo he dicho. Esto no es nada nuevo, es una propuesta que viene desde hace cinco o seis años. [...] Tenemos un exceso no solo de partidos [políticos], sino también de movimientos regionales”, expresó Cadenillas.

El consejero por Trujillo aseveró que, a nivel nacional, los movimientos regionales “han generado una disociación en nuestra sociedad, a tal punto que en este momento tenemos problemas políticos debido a una partición de nuestro país en distintos sectores”.

En La Libertad, tras las elecciones de octubre de 2022, APP dejó de ser la mayor fuerza política de la región y le entregó la posta a Trabajo más Trabajo, movimiento regional liderado por el exsecretario aprista Elías Rodríguez Zavaleta que ganó en seis de las 12 provincias que conforman este departamento.

En su cuenta de X (antes Twitter), Elías Rodríguez reposteó un pronunciamiento de los movimientos regionales tras el acuerdo tomado por el Parlamento.

En el documento, señalan que “los malos congresistas han secuestrado la representación nacional” y añaden que se trata de una “reforma inconstitucional”.

Voz

Quien también se pronunció sobre este cambio fue el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“La eliminación de los movimientos regionales supone una afectación injustificada al ejercicio del derecho a la participación política y una abierta vulneración del artículo 2, numeral 17, de la Constitución, que recoge el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política, en forma individual o asociada”, puntualizó.

