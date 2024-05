Más de una autoridad en La Libertad no ha cumplido con sus promesas de campaña y así como en octubre de 2022 fueron electos por mayoría, ahora podrían ser destituidos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio luz verde al proceso de revocatoria y desde este lunes, cualquier ciudadano peruano podrá adquirir un kit electoral e iniciar acciones. El especialista en temas electorales Tomás Alva Villa, en entrevista con Diario Correo, analizó este nuevo escenario.

¿Cómo define la figura de la revocatoria?

La revocatoria es una consulta popular. Es un derecho, así el ciudadano puede ejercer un mecanismo de control y participación ciudadana. Entonces, en el segundo año de mandato de las autoridades se puede ejercer este control ciudadano, llevando a consulta popular de revocatorias a alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales y a los jueces de paz.

¿Qué plazos ha establecido el JNE para este proceso?

Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido un cronograma, a fin de que se cumplan hitos. Esto empieza a partir de este 3 de junio. Desde ese día los ciudadanos ya podrán comprar y adquirir el kit electoral.

¿Cuál es el precio del kit electoral?

El costo del kit electoral que se tiene que pagar en el Banco de la Nación, presencial o virtualmente, es de S/ 85.70. Con la constancia de pago, el ciudadano se apersona a una oficina descentralizada de la ONPE, le hacen llenar unos formatos y una vez que estos son admitidos, le entregan su kit que consta en unos planillones que servirán para recolectar las firmas y revocar a las autoridades.

El 3 de junio es clave. ¿Qué otros plazos ha definido el JNE?

El 8 de junio será el cierre del padrón electoral. Luego, el 26 de septiembre será la fecha límite para la adquisición de un kit electoral. Ahora, si es que se compra al último, evidentemente habrá menos tiempo para recolectar firmas. Así, hay una serie de fechas importantes. Por ejemplo, el 11 de octubre será la fecha límite para recepcionar solicitudes de verificación de firmas. El 21 de noviembre será la fecha límite para presentar solicitudes de revocatoria. En tanto, el 10 de marzo de 2025 se realizará la convocatoria a consulta popular y el 8 de junio será la consulta popular.

¿Cuántas firmas deberían conseguirse para que se proceda a la consulta popular?

Para llevar a una autoridad a consulta popular, ya sea en un distrito, provincia o Región, se necesita recolectar el 25 % de firmas de acuerdo al número de electores hábiles de cada jurisdicción. Hay que tener en cuenta que el padrón electoral se actualiza constantemente porque hay fallecidos y nuevos ciudadanos, pero lo sucedido en la elección de 2022 serviría como una referencia. Ahora, el 8 de junio, cuando Reniec cierre el padrón electoral, técnicamente se sabrá cuántas firmas se necesitarán para revocar a una autoridad en un distrito, provincia o gobierno regional.

Bajo su análisis, ¿qué impacto ha tenido la revocatoria en La Libertad?

En La Libertad, el impacto de la revocatoria no fue muy relevante. Por lo que he visto solo se ha realizado en algunos distritos pequeños; por ejemplo, en Magdalena de Cao. Hay que indicar que hasta ahora no ha habido una revocatoria efectiva en la Municipalidad Provincial de Trujillo, menos en el Gobierno Regional de La Libertad. Como ciudadano, te diría que el accionar de algunos regidores deja mucho que desear.

Es un tema muy subjetivo, es decir, el JNE no pide pruebas para sustentar el inicio de la recolección de firmas y poner en marcha la revocatoria. ¿Es muy accesible?

Este punto es clave. Para solicitar el kit de la revocatoria te piden unos formatos y ahí te preguntan sobre los fundamentos que usted tiene para iniciar este proceso de revocatoria. Aquí no hay nada más que decir. Por ejemplo, con respecto al alcalde o gobernador, se podría escribir en el formato que simplemente no cumplieron las expectativas de acuerdo a su plan de gobierno y punto. Con respecto a los regidores, se podría decir que no cumplieron con su rol de fiscalizar y nada más. No es necesario presentar documentos ni fotografías.