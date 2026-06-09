El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra los hermanos Fray (22) y Tony (18) Ccoyuri Chumbisuca, investigados por la muerte de Gerardo Calsín y por el intento de homicidio de su esposa y sus tres hijos menores de edad, quienes resultaron gravemente heridos tras un ataque ocurrido en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

La medida fue sustentada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal, que argumentó que ambos jóvenes ingresaron durante la madrugada del 2 de junio a la vivienda de la familia y atacaron a sus ocupantes con un hacha mientras dormían.

Según la investigación fiscal, la primera víctima fue Gerardo Calsín, quien murió a consecuencia de las lesiones. Luego, los agresores habrían atacado a su esposa y a sus tres hijos menores de edad, quienes sufrieron heridas de gravedad.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar, pero fueron capturados por efectivos policiales en las inmediaciones de la posta médica de Sóndor, en el distrito de Santa Isabel de Siguas.

Durante la audiencia de hoy, el fiscal adjunto provincial Milton Ortega Quispe argumentó que existen las pruebas y hechos que vinculan a los hermanos con los hechos investigados. Además, señaló que la pena que podrían enfrentar alcanzaría los 35 años de prisión debido al concurso real de delitos.

El representante del Ministerio Público también advirtió sobre el riesgo de fuga de los investigados, al considerar que no cuentan con arraigo laboral, familiar ni domiciliario suficiente que garantice su permanencia durante el proceso.

La Fiscalía sustentó además que los nueve meses de prisión preventiva son necesarios para completar las diligencias pendientes, entre ellas pericias biológicas, químicas y de absorción atómica sobre los objetos incautados, así como informes forenses complementarios y nuevas declaraciones de los involucrados.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el ataque habría tenido como finalidad evitar la denuncia a Fray Ccoyuri por una presunta violación sexual cometida contra una de sus hijas menores de edad.