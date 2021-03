El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (Stcca), Lugue Espinoza, solicitó desvincular su organización de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenatracc).

Advirtió que los integrantes de este nuevo gremio en la ciudad son personas expulsadas por extorsión. “Pedimos a los representantes de las instituciones públicas y privadas no dejarse sorprender por estos dirigentes que toman nuestro nombre. Lo único que quieren es lucrar con los derechos de los trabajadores”, manifestó.

Problemática en Construcción Civil

Percy Linares, representante de Fenatracc en Arequipa, perteneció al Stcca hasta 2004. Ese año fue expulsado del sindicato, luego de conocerse denuncias de extorsión interpuestas por empresarios en su contra. Espinoza desconoce el estado de estas imputaciones.

“Estos representantes y sindicatos del norte se trasladaron al sur. Más de 20 dirigentes de Construcción Civil fueron asesinados por pugnas de poder. Tememos que esa situación se traslade a la ciudad”, dijo José Luis Chapa, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

El abogado del sindicato, Héctor Herrera, precisó que, si bien no hay impedimentos legales para formar nuevas bases sindicales en Arequipa, el nuevo grupo no tiene legitimidad en la jurisdicción. “El Gobierno central tiene pactos colectivos con el Stcca. Capeco coordina con este sindicato. Entonces no podemos hablar de un grupo serio de representación”, indicó.

Normas. Nuevo sindicato no cumpliría con el número mínimo de integrantes para su conformación, según Héctor Herrera.