Dos pescadores desaparecidos en Arequipa por naufragio de la embarcación Poseidón

Dos pescadores se encuentran desaparecidos luego del naufragio de la embarcación pesquera “Poseidón”, ocurrido anoche frente al sector de Pucchún, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná. La nave se desplazaba desde el puerto de Quilca con destino a Ático cuando sufrió el accidente en altamar.

Según los primeros reportes, a bordo viajaban cuatro tripulantes. Dos de ellos consiguieron ponerse a salvo y llegar a la costa, mientras que los otros dos no fueron ubicados hasta el momento, por lo que piden el apoyo para las labores de búsqueda.

Uno de los sobrevivientes contó que la emergencia se produjo alrededor de las 22:30 horas del lunes. El hombre señaló que escapó de las aguas en circunstancias que calificó como milagrosa.

El naufragio ocurrió a consecuencia del fuerte oleaje anómalo que afecta gran parte del litoral arequipeño durante los últimos días, generando condiciones peligrosas para las actividades marítimas.

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y familiares de los pescadores, quienes participan en las tareas de rastreo. Asimismo, se solicitó la intervención de la Marina de Guerra del Perú para fortalecer las acciones de búsqueda y rescate.