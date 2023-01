El congresista arequipeño por Acción Popular, Edwin Martínez, fue incluido en la lista de 18 parlamentarios del caso Los Niños, que es investigado como una presunta organización criminal que habría favorecido a Pedro Castillo durante su mandato.

“Hay muchos que hemos visitado Palacio de Gobierno y de pronto por ahí todos estamos inmersos en esta investigación”, dijo el parlamentario y agregó que se someterá a los procesos necesarios para esclarecer el hecho.

Resaltó que sus visitas a Palacio de Gobierno tienen como intención coordinar temas para Arequipa y negó que sean para sacar adelante obras.

“Cada vez que he ido a Palacio ha sido con la sana intención de favorecer a mi región... no he ido a solicitar obras, porque esa es función de los alcaldes... he sido un nexo”, dijo anoche en diálogo con la periodista Milagros Leiva en Lima.

Agregó que fue “invitado por el presidente de la República, hemos ido a coordinar temas netamente de mi región, pero jamás a concretar una obra pública. Prueba de ello es que en el presupuesto a Arequipa no se le ha ejecutado nada... “. Hay que recordar que ante la primera vacancia, Martínez sostuvo que era necesario darle la oportunidad al expresidente Pedro Castillo.