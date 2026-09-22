Las reacciones adversas a los medicamentos pueden llevar a una persona a tener que ser hospitalizada para atender las complicaciones que pudieran presentarse y que, en parte de los casos, podrían prevenirse. Alberto Contreras, responsable de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), señaló que en 2025 el 8% de los ingresos hospitalarios fueron por estos efectos no deseados.

El especialista explicó que el mismo estudio encontró que el 44% de las reacciones adversas que motivaron los ingresos hospitalarios en Arequipa, pudo haberse prevenido. La advertencia pone la atención sobre prácticas cotidianas como comprar un medicamento sin orientación profesional o combinarlo con otro recetado. Contreras explicó que una persona puede consumir dos productos que contienen el mismo principio activo sin advertirlo y terminar superando la dosis indicada.

IMPACTO EN LA SALUD

El riesgo también está relacionado con las condiciones de salud de cada paciente. En los adultos mayores, por ejemplo, la presencia de varias enfermedades y el uso simultáneo de distintos tratamientos requieren especial atención. Además, una disminución de la función renal o hepática puede afectar la manera en que el organismo procesa o elimina los medicamentos.

Por ello, el especialista recalcó la importancia de respetar las dosis y el tiempo de tratamiento prescritos, así como informar sobre otros productos que se estén consumiendo, incluidas las infusiones, pues algunas combinaciones podrían influir en los efectos de los fármacos.

Los trastornos gastrointestinales y las alteraciones en la piel figuraron entre las reacciones notificadas con mayor frecuencia durante 2025, indicó Contreras tras señalar que es importante que cuando exista una reacción adversa, esta tenga que ser notificada a las autoridades de salud.