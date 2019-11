El complejo del FBC Melgar es el reto del ​nuevo administrador Ricardo Bettocchi

El FBC Melgar se encuentra en su mejor momento, tanto institucional como financiera y futbolísticamente.

Eso es lo que refiere el saliente administrador del club, José Suárez Zanabria, al precisar que deja el presupuesto de operaciones asegurado para el 2020 y el 2021. Su sucesor, Ricardo Bettocchi lo sabe y reconoce.

"No he terminado de revisar la documentación, pero en la reunión de junta de acreedores, todos están conformes y contentos con lo que venía realizando José Suárez. Además en la parte deportiva Melgar fue protagonista los últimos años, así que me parece que todo está bastante bien", señaló.

GESTIÓN. Pero, a ¿qué se refieren cuando dicen que todo está bien?

Según Suárez, hace 6 años, cuando asumió el cargo, el Melgar estaba en quiebra. No tenía patrocinadores y no era sujeto de crédito. Hoy en día tiene como sponsor a seis empresas grandes y una larga lista de auspiciadores eventuales.

En el 2014 se comenzó trabajar financieramente con un presupuesto anual en función a los ingresos y esto le dio sostenibilidad. Además, se comenzó a pagar la deuda con Jader Rizqallah, llegando al abono del 75% del total, que es de 3 millones de soles.

"La deuda concursal está al día, explica Suárez"

"Para Bettocchi, el camino está trazado"

"Yo puedo asegurarles que vamos a continuar el plan de reestructuración mensual que venía trabajando la anterior administración. Y cualquier persona puede ir a Sunat y preguntar cómo se ha venido comportandola situación del club en estos años (...) El proceso de deuda concursal se viene pagando puntualmente y en cuanto a la deuda corriente, el club redujo dos tercios de esa deuda este año" detalló Bettocchi.

financiamiento. Otro de los retos que tendrá que asumir es llevar a fin de año al club al torneo Sudamericano y resolver la contratación del nuevo entrenador.

"Melgar viene de unos 6 años de los más exitosos de su historia y Gustavo Vivanco es parte de ese éxito. Melgar fue campeón en el 2015 y subcampeón en el 2016, en el 2014 fue el mejor equipo y con más puntaje y en el 2017 clasificó a Libertadores. Lo de los jugadores es una decisión que se toma en conjunto, pero también el técnico toma decisiones", agregó.

Está además conseguir el local propio del club en el terreno que se obtuvo estos años en Mollebaya, consolidar la selección femenina y reforzar la escuela albergue de niños talento. José Suárez dice que deja la administración, pero no el club, con el que se mantendrá siempre en contacto.