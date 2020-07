El gobernador de Arequipa, Cáceres Llica pierde rumbo de su gestión

La llegada del Primer Mandatario, Martín Vizcarra, el pasado domingo sacudió al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y luego de un periodo de silencio ayer en una rueda de prensa salió junto a sus funcionarios para hablar del sector salud.

Muy a su estilo trató de justificar su descuido que está sumiendo a la población en cientos de contagios diarios.

Sin embargo, no dudó en deslindar su responsabilidad en los nosocomios: “Yo soy el gobernador, hay varios hospitales, el responsable tiene que ser el que está al mando de ese hospital”, pero se olvidó que su gestión es la que designa a esas personas partiendo de la cabeza que es la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Las propuestas fuera de contexto no faltaron y pidió al Congreso de la República que se emita una ley para que se pueda usar el dióxido de cloro para combatir la COVID-19, asegurando que ha dado resultados en Bolivia.

Este requerimiento no podría progresar en el Perú porque el Ministerio de Salud a través de un comunicado ya advirtió sobre las consecuencias que podrían generar en las personas como insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad cardiaca, presión sanguínea baja, entre otros.

Claro, no dudó en mencionar que sus palabras le traerían problemas con las grandes cadenas farmaceuticas.

Cáceres Llica trató de victimizarse ante los cuestionamiento de diversas organizaciones así como la denuncia que interpuso el Colegio de Abogados. “Es la denuncia del directivo del Colegio de Abogados porque no hubo una reunión para hacer la denuncia, bajo ese concepto porque no hacen la denuncia internacional al Estado de China, no tiene lógica.¿Quien mando esa pandemia?”, remarcó pidiendo que no lo confundan con un nazi.

2 años de gestión todavía le quedan al gobernador Elmer Cáceres Llica frente a Arequipa.

Frases del gobernador Elmer Cáceres durante la conferencia

“El Colegio de Abogados de Arequipa también debió denunciar penal e internacionalmente a China”