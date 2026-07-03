Aunque la sensación térmica en algunas partes de la ciudad de Arequipa es de frío, la temperatura se encuentra entre 1 y 2 grados por encima de lo habitual, esto a consecuencia del impacto de “El Niño Costero”, informó el especialista agrónomo del Senamhi, Henry Gómez.

“Tenemos ahora altas temperaturas en la costa norte del país, tenemos temperaturas también altas en Lima, un invierno cálido en la parte de Lima e Ica. Para lo que es al sur del país, Arequipa propiamente dicho, las temperaturas durante el día se han incrementado ligeramente, tenemos un invierno no tan frío”, durante su participación en el Seminario Taller sobre el impacto climático del Fenómeno El Niño.

Esta variación en la temperatura respecto a los registros del 2024 y 2025 es el impacto más fuerte que se registra de momento por El Niño Costero, el cual tiene su mayor presencia entre julio y agosto, mientras que El Niño Global se prevé que su impacto se sienta a partir de noviembre.

Otro de los efectos de El Niño Costero para las próximas semanas es la presencia de vientos fuertes durante agosto. “También va a haber un cambio en el régimen de precipitaciones. Tal vez se adelanten las precipitaciones en los meses de diciembre y noviembre. Probablemente exista un déficit hídrico en el próximo verano”, advirtió el especialista.

Las actuales condiciones en la cuenca media, con altas temperaturas, también implica una evaporación del agua almacenada en represas, por lo que el especialista indicó que alguna medida para resguardo del agua deberá ser tomado por los entes correspondientes de la administración del recurso hídrico.