Las lluvias continuarán en las zonas media y alta de Arequipa durante tres días. Entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre se esperan precipitaciones de moderada intensidad, acompañadas de granizo, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Según la alerta del Senamhi, las provincias comprendidas en el pronóstico son La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma y Arequipa. En las localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar también se prevé la caída de granizo.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las precipitaciones podrían alcanzar los siguientes acumulados:

Jueves 12 de noviembre: hasta 14 milímetros por día.

Viernes 13 de noviembre: hasta 15 milímetros por día.

Sábado 14 de noviembre: hasta 8 milímetros por día.

Además, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora. En la ciudad de Arequipa también podrían registrarse lluvias ligeras durante el viernes 13.

Las condiciones meteorológicas podrían afectar principalmente a las localidades de las zonas altas, por lo que se recomienda a la población asumir medidas de prevención ante las lluvias, la caída de granizo y las tormentas eléctricas.