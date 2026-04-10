Con motivo de las elecciones generales 2026, que se realizarán este domingo 12 de abril, las parroquias de la Arquidiócesis de Arequipa han reorganizado los horarios de misa para adaptarse a la jornada electoral.

La medida busca que los fieles puedan participar tanto en las celebraciones religiosas como en el proceso de votación, cuyo horario será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Por ello, las misas fueron programadas principalmente antes o después de ese intervalo.

Cada parroquia definirá sus propios horarios, especialmente en Facebook, así como en la Agenda Arquidiocesana publicada en las plataformas digitales del Arzobispado de Arequipa.

En cuanto a los principales templos, el Arzobispado de Arequipa informó que la Basílica Catedral no celebrará misa este domingo. En tanto, el Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya, realizará solo dos celebraciones: a las 6:30 a.m. y a las 5:00 p.m., las cuales serán transmitidas en vivo a través de su página oficial de Facebook.

Asimismo, el santuario permanecerá abierto durante todo el día para la visita de los fieles.

Horario especial de Misa para las Elecciones Generales 2026

Santuario de la Virgen de Chapi – Polobaya

Hora: 6:30 a.m. y 5:00 p.m.

Parroquia San Miguel Arcángel – Cayma

Hora: 6:00 a.m., 5:00 p.m. y 6:30 p.m.

Parroquia Madre de Misericordia – Umacollo

Hora: 6:30 a.m., 5:30 p.m. y 7 p.m.

Parroquia Nuestra Señora de Monserrat – La Recoleta

Hora: 7:00 a.m. y 7:00 p.m.

Parroquia del Sagrario, templo de San Agustín – Cercado

Hora: 5:00 p.m. y 6:00 p.m.

Parroquia Cristo Liberador – Miraflores

Hora: 6:00 a.m. y 6:00 p.m.

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe – J.L.B. y Rivero

Hora: 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

Parroquia La Encarnación – Tiabaya

Hora: 6:00 a.m., 7 a.m. y 6:00 p.m.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Hunter

Hora: 6:00 a.m. y 6:00 p.m.

Parroquia Santísima Cruz, Acequia Alta – Cayma

Hora: 7:00 p.m.

Parroquia Santiago Apóstol – Tiabaya

Hora: 5:00 a.m. y 6:00 p.m.

Parroquia San Isidro Labrador – Mejia

Hora: 7:00 p.m.

Parroquia Inmaculada Concepción – Mollendo

Hora: 6:30 a.m. y 7 p.m.

Parroquia San Pedro de Alcántara – Cabanaconde

Hora: 6:00 a.m.

Misa por la fiesta de la Divina Misericordia

Templo del Convento de Santo Domingo – Cercado

Hora: 7:00 p.m.

Parroquia del Sagrario, templo de San Agustín – Cercado

Hora: 6:00 p.m.

Parroquia San Martin de Porres - Paucarpata

Hora: 6:00 p.m.

Parroquia Santísima Trinidad – Tingo