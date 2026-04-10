Con motivo de las elecciones generales 2026, que se realizarán este domingo 12 de abril, las parroquias de la Arquidiócesis de Arequipa han reorganizado los horarios de misa para adaptarse a la jornada electoral.
La medida busca que los fieles puedan participar tanto en las celebraciones religiosas como en el proceso de votación, cuyo horario será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Por ello, las misas fueron programadas principalmente antes o después de ese intervalo.
Cada parroquia definirá sus propios horarios, especialmente en Facebook, así como en la Agenda Arquidiocesana publicada en las plataformas digitales del Arzobispado de Arequipa.
En cuanto a los principales templos, el Arzobispado de Arequipa informó que la Basílica Catedral no celebrará misa este domingo. En tanto, el Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya, realizará solo dos celebraciones: a las 6:30 a.m. y a las 5:00 p.m., las cuales serán transmitidas en vivo a través de su página oficial de Facebook.
Asimismo, el santuario permanecerá abierto durante todo el día para la visita de los fieles.
Horario especial de Misa para las Elecciones Generales 2026
Santuario de la Virgen de Chapi – Polobaya
- Hora: 6:30 a.m. y 5:00 p.m.
Parroquia San Miguel Arcángel – Cayma
- Hora: 6:00 a.m., 5:00 p.m. y 6:30 p.m.
Parroquia Madre de Misericordia – Umacollo
- Hora: 6:30 a.m., 5:30 p.m. y 7 p.m.
Parroquia Nuestra Señora de Monserrat – La Recoleta
- Hora: 7:00 a.m. y 7:00 p.m.
Parroquia del Sagrario, templo de San Agustín – Cercado
- Hora: 5:00 p.m. y 6:00 p.m.
Parroquia Cristo Liberador – Miraflores
- Hora: 6:00 a.m. y 6:00 p.m.
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe – J.L.B. y Rivero
- Hora: 5:00 p.m. y 7:00 p.m.
Parroquia La Encarnación – Tiabaya
- Hora: 6:00 a.m., 7 a.m. y 6:00 p.m.
Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Hunter
- Hora: 6:00 a.m. y 6:00 p.m.
Parroquia Santísima Cruz, Acequia Alta – Cayma
- Hora: 7:00 p.m.
Parroquia Santiago Apóstol – Tiabaya
- Hora: 5:00 a.m. y 6:00 p.m.
Parroquia San Isidro Labrador – Mejia
- Hora: 7:00 p.m.
Parroquia Inmaculada Concepción – Mollendo
- Hora: 6:30 a.m. y 7 p.m.
Parroquia San Pedro de Alcántara – Cabanaconde
- Hora: 6:00 a.m.
Misa por la fiesta de la Divina Misericordia
Templo del Convento de Santo Domingo – Cercado
- Hora: 7:00 p.m.
Parroquia del Sagrario, templo de San Agustín – Cercado
- Hora: 6:00 p.m.
Parroquia San Martin de Porres - Paucarpata
- Hora: 6:00 p.m.
Parroquia Santísima Trinidad – Tingo
- Hora: 6:00 p.m.