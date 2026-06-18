Elecciones Regionales y Municipales 2026: Alcaldes de Mariano Melgar y La Joya con licencia de 120 días

Para ser candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, al menos dos alcaldes distritales solicitaron licencias por 120 días, dejando el cargo a los primeros regidores. Esta licencia de 4 meses solo se da en caso alcaldes y regidores pretendan ocupar un cargo en el Consejo Regional de Arequipa (CRA) y debe ser remitida también al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El primer caso es el de Óscar Alfredo Ayala Arenas, alcalde de Mariano Melgar, en un inicio presentó una solicitud de licencia por 30 días, sin embargo, ofició una rectificación del plazo, siendo este de 120 días y aprobado por el Concejo Municipal el 10 de junio.

Debido al plazo solicitado, la autoridad edil tendría pensado postular al Legislativo regional, sin embargo, hasta esta mañana aún no se confirmó bajo qué agrupación política iría ni al cargo que postula.

El llamado a asumir el despacho de alcaldía en ausencia de Ayala es el primer regidor Luis Reimer Montesinos Valdeiglesias, sin embargo, el concejal fue oficializado como candidato al Consejo Regional de Arequipa por Alianza Para el Progreso. No obstante, entre los documentos presentados, la solicitud de licencia solo es por 30 días.

Tras su salida, asumirá la segunda regidora en la orden de sucesión del cargo y se trata de Estela Marisol Peña Gutiérrez. Para suplir la ausencia de Ayala, el JNE debería convocar y otorgar la credencial a Enrique Alberto Gómez Gallegos como regidor, mientras que en el caso de Montesinos, la nueva concejal convocada sería Sandy Pilar Cutipa Ticona.

CASO DE LA JOYA Y ATICO

El segundo caso de un municipio que se queda sin alcalde hasta octubre es el de La Joya, donde Cristhian Cuadros Treviño solicitó el 4 de junio una licencia por 120 días sin goce de remuneraciones, efectiva desde el 8 de junio, ello por su candidatura al Consejo Regional por Arequipa Avancemos.

A su salida, la alcaldía quedó a cargo del primer regidor Víctor Gian-Pierre Diaz Salas, quien de momento no se encuentra registrado como candidato a algún cargo municipal.

El tercer caso corresponde al alcalde de Atico, Julio Candia Ramos, quien postula a la Consejería de Caravelí por Renovación Popular. Dentro de los documentos presentados ante el JNE, figura una licencia, no obstante, al momento de revisar el archivo, este corresponde a la Declaración Jurada de Consentimiento. Adicional a ellos, dentro del sistema de expedientes del JNE tampoco figura una licencia tramitada ante este órgano.

Un caso particular es el de Camilo Rodríguez Anculle, candidato por la Consejería de La Unión con Yo Arequipa. La autoridad edil presentó una solicitud de licencia por 30 días al Concejo Municipal, a diferencia de sus homólogo qué lo hicieron por un plazo mayor.

Cabe señalar que en los casos de José Suárez Llerena y Cleopatra Chávez Menacho, regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, su solicitud de licencia fue por 120 días, que se corresponde con el cargo que pretenden.