A menos de 48 horas de vencerse el plazo para que las organizaciones políticas presenten sus solicitudes de inscripción para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en la región Arequipa el avance de la presentación de listas es del 31.84% de las que se espera recibir de acuerdo a las candidaturas presentadas en las elecciones primarias de mayo.

Según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), son 804 las listas que se esperan de 45 organizaciones políticas, entre ellas 4 movimientos regionales.

Hasta la última actualización presentada a las 8:30 horas de hoy se presentaron 256 listas, de las cuales 5 corresponden a nóminas para el Gobierno Regional de Arequipa, 25 para municipios provinciales y 226 para municipios distritales.

Hasta el momento solo 20 agrupaciones políticas presentaron al menos una lista, siendo el Partido Popular Cristiano el que presentó casi la totalidad de sus nóminas, con 6 de 7 hasta la última actualización.

En el caso de listas para el Gobierno Regional de Arequipa, hasta el momento se presentaron las de Yo Arequipa, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Arequipa Avancemos y Arequipa Tradición y Futuro, que forman parte de las 29 agrupaciones que se presentaron en las elecciones primarias.