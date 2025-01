La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y el Organismo Público Descentralizado (OPD) Empresa Municipal de Eventos Culturales S. A. (Emecsa) entraron en una disputa por la administración del Palacio de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, el Balneario de Tingo, Ecoparque Divino Niño Jesús y el Parque Coritos 2, debido a la quiebra de la empresa municipal y el riesgo de perder estos patrimonios.

Por un lado, la MPA, el 20 de diciembre del 2024, aprobó la restitución de la administración de estos 4 locales y dejar sin efecto la afectación en uso de los bienes que se dio a Emecsa en el 2015. Sin embargo, a pedido de Emecsa, algunos regidores, como Rolando Bedregal, solicitaron la reconsideración del acuerdo. Los concejales volverán a discutir hoy en sesión extraordinaria, si estos bienes vuelven a la administración del municipio o permanecen en la empresa.

DEUDAS

Emecsa tiene deudas con SUNAT, Sunafil, AFP, Sedapar, SEAL y otros proveedores por la suma de 735 mil soles, al 30 de noviembre del 2024, las cuales fueron fraccionadas en cuotas fijas que fueron programadas, pero al devolver la administración de los locales al municipio, no estaría en las condiciones de saldar sus deudas. Según el informe del gerente general de Emecsa, esta situación también debió ser tratada en la sesión anterior de los regidores

SITUACIÓN

Cabe recordar que, en dicha sesión, el presidente de la Junta de Accionistas, Michael Arce, no dio detalles de la programación de pagos, ni el monto actualizado de la deuda. El gerente municipal, Pablo Salinas, en términos generales señaló que el monto supera los 500 mil soles y había el riesgo de embargos por juicios que ya se tenían cono Mr Cuy y Orgullo Norteño.

Por otro lado, el gerente de esta empresa de eventos, Bladimiro López Vera, en el oficio de fecha 26 de diciembre del 2024, remitido a los regidores, también cuestionó que no se haya considerado el tratamiento o la condición de los trabajadores que laboran en los diferentes recintos. “Al no contar con los bienes inmuebles, Emecsa no podrá generar ingresos, por tanto, no podrá atender el costo de planillas de estos servidores, esta coyuntura debe ser analizada de manera responsable...”, se lee en el documento.

TRABAJADORES

Son 21 los empelados, 3 de ellos retornaron con orden judicial, los demás laboran con contratos a través de locación de servicios y más.

En la sesión anterior, algunos concejales como Rolando Bedregal solicitaron evaluar la condición y el destino de los trabajadores, pero no se definió concretamente el destino que tendría Emecsa, mucho menos, la condición de los trabajadores, pese a que antes de esta sesión, hubo una mesa de trabajo entre la Junta de Accionistas y los funcionarios del municipio.

El presidente de la Junta de Accionistas, Michael Arce, manifestó a Correo que se tendría que formar una junta liquidadora para evaluar la situación de la empresa y el destino de los trabajadores.

El caso se complica en los contratos firmados por 10 años con los concesionarios como el parque Divino Niño, concesiones en el Balneario de Tingo, que podrían denunciar a Emecsa por incumplimiento de contrato y solicitar reparaciones millonarias, como Mr Cuy, que pide un millón 80 mil soles por lucro cesante.