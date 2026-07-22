La construcción de una estructura para instalar un panel publicitario en el parque Charlotte fue paralizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, al comprobar que la empresa Coohete All in Media ejecutaba los trabajos sin la autorización correspondiente.

La intervención se produjo luego de que los vecinos de la zona alertaran que personal de la empresa había iniciado excavaciones y la construcción de una base de concreto con forma cuadrada. Además, los trabajadores habían cortado las rejas para ingresar la maquinaria y el material al parque.

De acuerdo con el comunicado de la comuna provincial, la empresa había presentado un expediente solicitando permiso para colocar un panel publicitario en el lugar. Sin embargo, la solicitud fue declarada improcedente mediante la Resolución Subgerencial N.° 1536-2026-MPA-SGPDEL, por lo que no contaba con autorización para ejecutar trabajos en el área verde.

Tras la inspección, personal de Fiscalización de Obras Públicas y Edificaciones Privadas levantó el Acta de Proceso Sancionador N.° 370-2026, mientras que la Subgerencia de Gestión Ambiental impuso el Acta de Sanción N.° 020-2026 por la intervención realizada en el parque.

La sanción impuesta fue del 50% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por invadir o alterar los espacios públicos equivalente a 2 mil 750 soles y una multa del 100% de la UIT por destruir jardines públicos o áreas verdes, equivalente a 5 mil 500 soles. En suma, la empresa deberá pagar una sanción pecuniaria de 8 mil 250 soles.

Según informó la Municipalidad Provincial de Arequipa, la empresa asumió el compromiso de retirar la estructura instalada y reparar los daños ocasionados, restituyendo el parque Charlotte a su estado original.