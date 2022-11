El distrito de Cayma está por cumplir 200 años de creación, pero tiene muchos problemas y fortalezas. Saber encaminarlas en una obligación que cae en la responsabilidad de Juan Carlos Linares, periodista deportivo y electo alcalde, que ha mencionado que las soluciones no serán prontas, sino que se tendrá un proceso lento pero seguro.

Entre sus propuestas está terminar la Vía 54 e impulsar el deporte y el turismo.

Aquí la entrevista.

¿Qué puede hacer la municipalidad por el tema de transporte? Hay mucho que hacer, tenemos un distrito complicado. Primero, haremos obras en la parte alta, porque, en la Vía 54, tenemos que terminarla, esto para evitar que los autos y buses pasen por la parte baja del distrito. Esa obra es importante, porque al darle viabilidad evitaremos el tráfico en la Av. Ejército. Ojo, tenemos que tocar las puertas, porque como distrito no podemos tener 300 millones de soles, se tiene que hacer gestiones. En tres meses debemos estar inaugurando tres puentes.

Pero ¿Faltan unidades, que hacer con las unidades pequeñas en las zonas altas? ¿Qué pasa si se quitan esas unidades? Bueno, hacen un servicio relevante y aún con su presencia igual, los vecinos siguen caminando, es un tema delicado y la pelota está en la cancha de la provincial, pero ahí la solución, vamos a pedir facultades, nos dirán que es complicado, que existen mafias, pero tenemos que comprarnos el pleito, es el momento de que los transportistas se comprometan para solucionar este problema.

¿Qué hacer con la invasión de los terrenos? Conversé con los dirigentes y lo primero se necesita de saneamiento para que tengan esos pueblos los servicios básicos, pero ojo, eso es paso a paso, yo no tengo una varita mágica para solucionarlo en unos meses. En la municipalidad existe el área de conflictos y me permitirá trabajar para solucionar el tema del saneamiento físico legal. Una de mis primeras obras para el bicentenario de Cayma es el asfaltado de 11 de Mayo.

¿Qué hará con el tema de seguridad, no solo en la parte alta, en la parte media y baja? Busque el perfil de mi gerente de seguridad ciudadana, no es de Arequipa, no es de Cayma, es alguien que conoce el tema y que aplicará las estrategias que se necesita. Cayma necesita más patrullaje en la zona alta, allí por ejemplo más camionetas, en la parte media y baja, motocicletas para que lleguen más rápido, tener cuadrantes de seguridad.

¿Propuestas en deportes? El deporte es vida y es salud, tengo dos proyectos para este primer año y tener polideportivos, que no es solo patear una pelota, es hacer una actividad anaeróbica, hacer que el adulto mayor participe con un asesoramiento municipal. Vamos a recuperar físicamente lo que no hicimos en estos dos años de pandemia. Mira, antes, regresábamos a casa llenos de tierra, sucios, tras jugar, por eso tenemos que recuperar las actividades deportivas en todo el distrito.

¿Qué hacer con el turismo, es solo el mirador de Carmen Alto? Recuerdo lo que decía el fallecido exalcalde Ulises Torres “Cayma es la perla del Sur, nunca encontrarás un distrito como Cayma”, no todo es el mirador de Carmen Alto, el valle de Chilina, tienes para hacer turismo vivencial, religioso, gastronómico, hay varias picanterías, tenemos el ají de lacayote, hay una infinidad. Lo que pasa es que falta el impulso, hay que hacerlo y para las futuras generaciones. Quiero hacer un parque de las aguas, con esto comenzar un circuito turístico.

