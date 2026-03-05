Delia Choque Gamarra es una paciente de EsSalud que el año pasado le diagnosticaron cáncer al colon, de las 28 sesiones que le programaron le faltaban dos para terminar su tratamiento; sin embargo, el último martes, durante su penúltima sesión el acelerador lineal del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo se malogró por tercera vez en el último año ya que es un equipo completamente obsoleto.

Como ella, decenas de asegurados han quedado sin poder continuar con su tratamiento afectando su lucha contra la enfermedad ya que el problema se ha vuelto recurrente en EsSalud, la red asistencial de Arequipa aún no ha podido adquirir un acelerador nuevo.

El equipo tiene más de 15 años de antigüedad y por más que lo reparen corre el riesgo de que se vuelva a malograr. Ayer, los pacientes oncológicos afectados realizaron un plantón en la puerta de la gerencia de EsSalud pero no han recibido una respuesta del gerente Roberto Nuñez, Quiroz.

VIDEO RECOMENDADO



