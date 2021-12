Los alumnos no reprobarán este año. Algunos aprobarán de forma automática y quienes no alcancen a las capacidades de aprendizaje pasarán a un proceso de recuperación que será semipresencial durante enero y febrero de 2022.

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, informó ayer que todos los estudiantes del nivel inicial y quienes pasan al primer grado de primaria pasarán de año automáticamente.

Profesores no pueden calificar con la nota C

Mientras que los escolares de segundo a sexto de primaria tendrán una calificación diferente, porque los maestros solo pondrán notas cualitativas de AD, A y B, no podrán colocar la nota C en las libretas para los escolares que no alcanzaron las competencias.

En su lugar dejarán en blanco el casillero y los alumnos pasarán a la promoción guiada, que es la recuperación durante las vacaciones. En caso no de asistir a las vacaciones y no aprobar el examen, se ampliará el proceso de recuperación hasta julio de 2022, donde el docente de aula definirá la situación académica del menor.

En el nivel secundario, de primero a tercer año, no se puede colocar la calificación C, pero se dejará el casillero en blanco para que sea llenado, luego del proceso de recuperación.

Para los estudiantes de cuarto y quinto año se usará la evaluación cuantitativa y los profesores tendrán que calificar con notas de 11 a 20, pero tampoco podrán colocar menores a 11, por lo que deben dejar el espacio en blanco, con el fin de seguir el mismo proceso anterior.

Sánchez indicó que se puede dejar casilleros en blanco en más de un curso.

Convocan a voluntarios para recuperación de labores

La Gerencia de Educación convocará a los profesores, estudiantes de Educación y universidades en calidad de voluntarios para guiar a los alumnos en el proceso de recuperación.

El director de la UGEL Condesuyos, Narciso Ramírez Apaza, informó que en esta jurisdicción pasarán al proceso de recuperación aproximadamente el 30% de los escolares, porque muchos no se contactaron a clases por falta de equipos y conectividad a internet.

Indicó que este viernes se reunirán con los directores de colegios para definir si el apoyo entre enero y febrero será semipresencial o virtual, considerando que, desde noviembre, el 90% de colegios abrieron las puertas y los escolares participaron presencialmente.