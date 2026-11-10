Los pacientes oncológicos de EsSalud enfrentan un grave riesgo debido a las deficiencias en la atención de radioterapia. Un informe de la Contraloría reveló que 336 pacientes permanecen en lista de espera y deben aguardar entre cuatro y cinco meses para iniciar su tratamiento en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo.

La demora se debe a las constantes fallas del acelerador lineal, equipo que superó su vida útil hace dos años y cuya reposición aún no se concreta. Según el Informe de Visita de Control N.° 20479-2026-CG/GRAR-SVC, el equipo, instalado en 2009, acumuló 165 días de inoperatividad entre enero de 2025 y el 21 de octubre de 2026 debido a desperfectos que obligaron a suspender de manera recurrente las sesiones de radioterapia.

El fabricante Elekta dejó de brindar soporte técnico garantizado en mayo de 2022 y declaró el fin de la vida útil del acelerador en mayo de 2024. Pese a ello, EsSalud continúa operándolo con capacidad limitada. De acuerdo con el informe, al 21 de octubre había 336 pacientes a la espera de tratamiento, con retrasos de hasta cinco meses. Durante 2025, la lista llegó a alcanzar los 125 pacientes, equivalentes a unas 2 mil 300 sesiones pendientes, mientras que los tiempos de espera superaron los 120 días.

ALTERNATIVA

Ante las continuas paralizaciones del equipo, EsSalud ha recurrido a establecimientos privados para atender parte de la demanda. Solo en 2026 emitió 44 órdenes de servicio a favor de una clínica por un monto total de S/1 millón 508 mil 100. Sin embargo, estas contrataciones no han sido suficientes para cubrir la necesidad de atención de los pacientes que requieren tratamiento oportuno.

La Contraloría también advirtió que el acelerador lineal permanece sin contrato de mantenimiento preventivo y correctivo desde hace un año. En junio, la Red Asistencial Arequipa recibió una disponibilidad presupuestal de S/2 millones 516 mil 700 para garantizar la conservación del equipo. No obstante, hasta la inspección realizada en octubre no se había concretado la contratación.

Esta situación agravó los problemas operativos. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el acelerador acumuló 117 días de paralización tras el vencimiento del contrato de mantenimiento, registrándose interrupciones de hasta 52 días consecutivos.