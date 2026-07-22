Este es el programa de las actividades por el 486 Aniversario de Arequipa

La elección de la Reina de la Ciudad 2026, festivales gastronómicos, encuentros internacionales de tunas, el tradicional Corso de la Amistad y el Festidanza forman parte del programa oficial por el 486 Aniversario de la Fundación Española de Arequipa, que se desarrollará hasta fines de agosto con actividades culturales, deportivas y artísticas en distintos puntos de la ciudad.

Las celebraciones organizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa empezaron días antes, hoy 22 de julio continúan con la elección y coronación de la Reina de la Ciudad 2026, ceremonia que se realizará en la Plaza de Armas a partir de las 18:30 horas.

El 24 de julio continuará el programa con el concurso de selección de las tunas anfitrionas que representarán a la ciudad durante el Festival Internacional de Tunas.

Entre el 25 y el 28 de julio, la explanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa será escenario del XIV Festival Gastronómico “Sabores de Arequipa”, donde el público podrá degustar platos típicos de la región y de diversas zonas del país.

AGOSTO INICIA CON HOMENAJES Y TRADICIONES

Las actividades continuarán el 1 de agosto con el saludo a Arequipa, que incluye el izamiento de la bandera de la ciudad a las 9:00 horas en la Plaza de Armas. Dos horas después, a las 11:00, se realizará el tradicional pago a la tierra.

Ese mismo día, el Gobierno Regional de Arequipa organizará el pasacalle regional “Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa”, en la avenida Independencia, con la participación de delegaciones de distintas municipalidades que presentarán danzas típicas de la región.

El 2 de agosto se desarrollarán tres actividades principales: el II Festival del Adobo Arequipeño en la Plaza de Armas, la III Maratón Canina “Arequipa Rápidos y Peludos”, desde las 8:00 horas en el parque Selva Alegre, y la tradicional gran pelea de toros en la cancha de Characato, programada para las 13:00 horas.

MÚSICA, POESÍA Y ARTESANÍA

El 3 de agosto la Plaza de Armas será sede del III Concurso de Poesía Loncca, previsto para el mediodía. Los interesados en participar podrán inscribirse en el Portal de la Municipalidad, ubicado en el segundo piso del Portal de la Municipalidad N.° 110.

Ese mismo día, desde las 15:00 horas, se realizará el Concurso de Música Arequipeña, que comprenderá las categorías de yaraví, pampeña y vals arequipeño.

Del 4 al 6 de agosto, la Plaza de Armas albergará el concurso artesanal de tallado en sillar, fierro forjado, repujado en cobre y repujado en cuero, entre las 8:00 y las 17:00 horas.

Del 6 al 8 de agosto se llevará a cabo el XXXVI Encuentro Internacional de Tunas. El jueves 6, a las 11:00 horas, las agrupaciones recorrerán las calles Colón, Mercaderes y la Plaza de Armas durante el tradicional Pasacalle del Buen Tunar. Ese mismo día, a las 18:30 horas, se desarrollará la primera función de gala en el Teatro Municipal.

La segunda gala será el 7 de agosto, también a las 18:30 horas, mientras que el 8 de agosto se realizará la tradicional Noche de Ronda en el barrio de San Lázaro.

Además, el 7 de agosto, desde las 11:00 horas, se celebrará la Fiesta de la Chicha frente al Portal de San Agustín, en la Plaza de Armas.

HOMENAJE Y ACTIVIDADES CENTRALES

El 9 de agosto tendrá lugar el IV Concurso Descentralizado y IX Concurso de Saya, Caporales, Morenadas, Tinkus y Tobas, desde las 10:00 horas en la avenida Bicentenario, en el distrito de Cerro Colorado.

El 10 de agosto, a las 11:00 horas, se rendirá homenaje al poeta Mariano Melgar Valdivieso en el parque Melgar, ubicado en la avenida Tacna y Arica.

Un día después, el 11 de agosto, el Teatro Municipal será escenario de la ceremonia de entrega de distinciones por el aniversario de Arequipa, programada para las 9:30 horas.

El 13 de agosto, desde las 9:00 horas, se realizará el tradicional Paseo del Estandarte de la Ciudad Blanca, que partirá desde el óvalo San Lázaro.

Las actividades centrales serán el 14 de agosto, con el izamiento del Pabellón Nacional a las 9:00 horas en la Plaza de Armas. Posteriormente se celebrarán la Misa y Te Deum, así como la Sesión Solemne por el aniversario. Durante la jornada también se realizará la tradicional Entrada de Ccapo, con la participación de distritos tradicionales como Cayma, entre otros.

Por la noche, desde las 18:00 horas, la Av. La Marina será el escenario de la esperada Serenata a Arequipa, que reunirá a artistas locales y nacionales.

CORSO, MARATÓN Y FESTIDANZA

El 15 de agosto, día central del aniversario, miles de personas participarán del tradicional Corso de la Amistad, que recorrerá la Av. Independencia desde las 9:00 horas.

Al día siguiente, el 16 de agosto, se desarrollará la Maratón 21K Ciudad Blanca. Además, del 16 al 19 de agosto, el Coliseo Arequipa recibirá el Festival Internacional de Danzas Folklóricas Festidanza 2026, con la participación de delegaciones nacionales e internacionales desde las 17:00 horas.

Las actividades concluirán el 29 de agosto con el III Concurso Nacional de Pintura Rápida en Acuarela “Jorge Vinatea Reynoso” y el Concurso Ecuestre Premio Ciudad de Arequipa.

Finalmente, el 30 de agosto se realizará la Mini Maratón 2026 “Ccorito de Oro”, cerrando así más de un mes de actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario de la Ciudad Blanca.