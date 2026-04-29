Una estudiante de 17 años resultó herida luego de ser víctima de un violento robo la noche del martes en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa, cuando delincuentes le arrebataron su teléfono móvil y la arrastraron por dos cuadras.

El hecho ocurrió cuando la escolar se dirigía a su vivienda en la zona de Villa Cerrillos, tras salir del colegio que se encuentra cerca de su domicilio. Según el testimonio de su madre, a la altura de un mercado, un hombre descendió de un automóvil rojo y le quitó el celular. En su intento por evitar el robo, la adolescente fue jalada y arrastrada aproximadamente dos cuadras.

Producto de la agresión, la estudiante sufrió lesiones en la pierna derecha, así como fisuras en la clavícula y las costillas, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde fue atendida hasta ser dada de alta hoy.

De acuerdo a la versión de la menor, el robo fue perpetrado por un hombre, mientras que el vehículo en el que se desplazaban era conducido por una mujer.

La madre de la menor expresó su preocupación por el incremento de la delincuencia en Arequipa y señaló que este tipo de hechos se han vuelto frecuentes en la zona. Asimismo, indicó que su hija, quien cursa el último año escolar, fue la primera vez que sufrió de la delincuencia, sin embargo, señaló que algunos familiares sufrieron el robo de sus celulares.

La familia busca acceder a imágenes de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables y facilitar su captura, mientras se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes.

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