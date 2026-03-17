Un total de 168 instituciones educativas ubicadas principalmente en las provincias de Castilla, Condesuyos y La Unión, aún no han recibido los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al inicio del año escolar 2026. Así lo informó Karin Vargas, jefa de la Unidad Territorial del programa, quien explicó que el proceso de distribución todavía se encuentra en marcha debido a algunas dificultades logísticas registradas en los últimos días.

La funcionaria detalló que en la región Arequipa existen 1,794 instituciones educativas beneficiarias del programa, de las cuales alrededor de 1,630 ya cuentan con los productos alimenticios que permitirán preparar los desayunos y almuerzos escolares para los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Karin Vargas, jefa de la Unidad Territorial del Programa de Alimentación Escolar (Foto: Yunsu Pariapaza)

“Tenemos 168 instituciones educativas que todavía no han recibido los alimentos y estamos en proceso de realizar las contrataciones con los proveedores. Este retraso se ha generado por varios factores, como el incremento en el precio del combustible y algunos problemas logísticos ocasionados por lluvias y huaicos que dificultan el traslado hacia determinadas zonas. Sin embargo, estamos trabajando para que el abastecimiento se concrete lo antes posible”, explicó Vargas.

ENTREGA TARDARÁ ENTRE 15 A 17 DÍAS

La jefa territorial del programa precisó que ya se han realizado coordinaciones con directores, docentes y las respectivas UGEL para informar sobre el proceso de distribución. La entrega podría tardar entre 15 y 17 días. El PAE beneficia actualmente a 158,203 estudiantes en Arequipa que reciben alimentos de una lista de 27 productos, entre cereales andinos, menestras, galletas integrales, harinas de quinua y kiwicha, arroz fortificado y conservas de pescado.

Hasta junio se realizarán cuatro entregas de alimentos para garantizar la atención diaria durante el primer semestre del año escolar.

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