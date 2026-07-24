Miles de escolares, docentes y autoridades participaron entre ayer y hoy en los desfiles cívico militares realizados en las provincias de Arequipa por el 205 Aniversario de la Independencia del Perú. Con bandas de música, escoltas y trajes típicos, niños y jóvenes recorrieron las principales calles y plazas para expresar su orgullo por el país.

Paseo de la bandera del Perú en la provincia de La Unión

Desde tempranas horas, estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior se congregaron junto a sus maestros para participar en las ceremonias organizadas en cada provincia. Las actividades incluyeron el paseo de la bandera, el izamiento del Pabellón Nacional, la Misa y Te Deum y, los tradicionales desfiles.

Uno de los momentos llamativos se vivió en la provincia de Condesuyos, donde la Institución Educativa Corazón de Jesús, de Chuquibamba, captó la atención del público con la participación de la gualipolera de la banda de música, una niña que desfiló con un traje de ñusta en homenaje al legado del Tahuantinsuyo.

Gualipolera de la I.E.Corazón de Jesús en Chuquibamba se disfrazó de ñusta

En la provincia de La Unión, las celebraciones comenzaron con el paseo de la bandera y el izamiento del Pabellón Nacional, para luego dar paso al desfile cívico en el que participaron instituciones educativas y autoridades locales.

Izamiento del Pabellón Nacional en la plaza de Cotahuasi-La Unión

Las actividades también se desarrollaron en la provincia de Islay, donde los escolares y representantes de diversas instituciones recorrieron las principales vías para rendir homenaje a la patria en una jornada con fervor patriótico.

Estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, Camaná

En Camaná, decenas de delegaciones estudiantiles desfilaron con paso firme y uniformes impecables, demostrando semanas de preparación. Las familias acompañaron el recorrido y alentaron a los estudiantes desde las veredas, convirtiendo la ceremonia en una verdadera fiesta cívica.