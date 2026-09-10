Dos extranjeros fueron detenidos ayer por detectives de Secuestros de la Divincri, luego de que fueran denunciados por un comerciante que aseguró haber sido amenazado por la pareja con quemar su negocio si no cumplía con pagar el préstamo que aceptó bajo la modalidad del “gota a gota”.

La venezolana Yesenia Espinoza Silva, de 29 años, y el colombiano Jhonatan Restrepo Valencia, también de 29 años, fueron detenidos la tarde del último martes en la cuadra 20 de la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata, lugar por donde se encuentra ubicado el negocio del comerciante de 62 años.

Según la versión del denunciante, tras hacerse del préstamo de dinero, los intervenidos acudían a su local para hostigarlo e intimidarlo para que pagara lo que que le habían dado con sus intereses, incluso llegaron a amenazarlo con quemar su tienda si no cumplía con lo que le exigían.

El negociante entregó a la Policía material videográfico que evidencia las amenazas relacionadas con el cobro de la deuda. Los extranjeros fueron trasladados a la sede de la Divincri donde son investigados por el presunto delito de extorsión. Según la investigación preliminar, ninguno tiene antecedentes.

Celulares y una motocicleta se les incautó a la pareja de extranjeros.