Fenómeno El Niño: explorarán la pota para conocer cómo se distribuye en el mar

La pota será sometida por primera vez a una pesca exploratoria durante el fenómeno El Niño 2026-2027, con el objetivo de obtener información sobre dónde se encuentra el recurso y cómo está distribuido en el mar peruano bajo las actuales condiciones del océano.

La medida fue autorizada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) mediante la Resolución Ministerial N.° 00348-2026-PRODUCE y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026. En el proceso participará el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que recibirá muestras de las capturas para contribuir con la investigación sobre esta especie.

La exploración permitirá recoger información directamente de las zonas de pesca. Esto es importante porque la presencia y distribución de la pota pueden variar de acuerdo con las condiciones del mar, por lo que los datos obtenidos servirán para conocer el comportamiento del recurso durante este periodo de El Niño.

La actividad no será una pesca sin restricciones. Las embarcaciones que participen deberán cumplir medidas de control y seguimiento, entre ellas el uso del SISESAT, sistema que permite conocer la ubicación de las naves mediante seguimiento satelital. También deberán reportar su zarpe, conservar las capturas en condiciones adecuadas y entregar muestras de pota al IMARPE.

Con esta información se busca contar con mayores elementos para conocer el estado y distribución del recurso y contribuir a que su aprovechamiento se realice de manera ordenada y sostenible.

En Arequipa, la Gerencia Regional de la Producción señaló que continuará con las acciones de vigilancia y cumplimiento de las disposiciones pesqueras en el litoral regional.